Liivi hollandlasest treener: olen veidi pettunud, medal oli nii lähedal

"Olen veidi pettunud, aga uhke. See on muidugi hea, et ta pjedestaalile nii lähedal oli. Ta tegi korraliku võistluse. Aga kui oled pjedestaalile nii lähedal, võid ka sellele jõuda," arutles Ten Hoven. "Võistlus peatati natukeseks ajaks, nad pidid rahulikuks jääma. Võinuks minna pisut paremini, aga kõige tähtsam on, et oleme tippudel kannul, oleme pjedestaalile lähedal. Olen Marteni üle uhke, et ta suutis nii pikalt kogu olümpia keskendunud olla. Õnnelik ma praegu ei ole, aga uhke küll. Pisut pettunud, sest teame, et saaksime pisut paremini teha. Aga see on sprint ja on nagu on."

Liivi jäi pronksmedalist lahutama 17 sajandikku. "Praegu tundub, et see pole suur vahe. Sest oleme juba näidanud, et suudame selle vahe kinni võtta. Aga täna läks niimoodi, pole mingeid vabandusi, me ei toonud medalit. Kuid olen kindel, et ta on selleks võimeline, ta suudab uisutada sama kiiresti kui need tüübid," hindas treener. "Selleks, et siin medal võita, pidanuks ta tegema elu parima sõidu ja osad inimesed eksima, näiteks nagu juhtus Kai Verbijl. Kui Marten oleks uisutanud pisut paremini, nii nagu ta on võimeline, võinuks ta siit medali võita. See on alati meie eesmärk, muidu pole mõtet starti minnagi."

Olümpiavõitjaks tuli 1000 meetris hollandlane Thomas Krol ajaga 1.07,92. Hõbeda võitis kanadalane Laurent Dubreuil (+0,40) ning pronks läks norralasele Haavard Holmefjord Lorentzenile (+0,56).