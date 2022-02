Esikuuiku kohta jahtiv Liiv: see on täiesti reaalne

Pekingi taliolümpiamängudel sai kiiruisutaja Marten Liiv 500 meetri distantsil 24. koha (35,26). Sooritusega jäi Liiv enda sõnul rahule ning usub, et 1000 meetri distantsil on ta võimeline veel paremaks tulemuseks.

"Ma arvan, et kõik läks plaanipäraselt. Nii mina kui ka minu treener oleme mõlemad soorituse üle õnnelikud. Pisikesed detailid olid, et alguses olin natukene liiga püsti, aga üldpilt oli väga hea," rääkis Liiv pärast võistlust.

Novembri lõpus püstitas Liiv USA-s Salt Lake Citys toimunud MK-etapil Eesti rekordi nii 500 meetri (34,43) kui ka 1000 meetri (1.07,103) distantsil. Laupäeval jäi Liiv oma isiklikule rekordile alla 0,83 sekundiga.

"Jah, see on suur vahe. Seda jääd ei saa võrrelda sellega, mis Salt Lake Citys oli. Siin on tunduvalt aeglasem jää, aga kui võtta minu selle hooaja parim Euroopas sõidetud tulemus, siis tänane on sellest natukene kiirem. Tänast aega on mõistlikum sellega võrrelda," märkis Liiv.

Aasta alguses vigastas Liiv jalgrattatreeningu käigus oma jalga ning jättis vahele jaanuari lõpus Hollandis toimunud Euroopa meistrivõistlused.

"Sõidu ajal ma ei tundnud valu. Ma arvan, et adrenaliin oli ka nii suur, et valu jäi tagaplaanile. Soojenduse ajal tundsin natukene, aga üldiselt olen saanud kõik trennid ja sõidud teha plaanipäraselt," ütles Liiv.

Eestlase unistuseks on jõuda 1000 meetri distantsil kuue parima hulka. Kas see on võimalik? "Ma usun küll. Kui kõik läheb hästi, siis see on täiesti reaalne. Ma olen korra siin 1000 meetrit sõitnud ja sain tunnetuse kätte," usub Liiv.

1000 meetri distants on Pekingi olümpiamängudel kavas 18. veebruaril.