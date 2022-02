Marten Liiv: hetkel on tarvis harjuda jääga ja tehnika paika saada

Olümpiakülla tuli Liiv pigem varem ning saab kohaneda ajavahe ja jääga. Ettevalmistus käib muu hulgas ka õues ratast sõites.

"Siin on suhteliselt väike ring, mida saab sõita. Otseselt see ring ei ole, aga on võimalik. Parem, kui mitte midagi. Kindlasti on parem sõita siin õues, kui tund aega palavas toas enda puki peal," lausus Liiv ERR-ile.

Siiski on Liivil varuvariandina ka pukk olemas. "Igaks juhuks võtsime puki. Õues võib olla nii külm, et on halb sõita," sõnas ta.

Ajavahe ja unerütmiga on kõik korras. "Ajaga olen ilusti kohanenud, magan hästi. Söögirütm on ka väga hea. Jõudsin siia võimalikult vara, et aja ja jääga harjuda - jää vahetub iga päevaga, nad proovivad kõiki tingimusi. Hetkel on [tarvis] harjuda jääga ja viia tehniliselt kõik konditsioonid paika."

25-aastane kiiruisutaja viibib olümpial teistkordselt. Nelja aasta eest PyeongChangis jäi parimaks 1000 meetri 18. koht. Erinevusi õhustikus mõistagi on.

"Kõige suurem erinevus on kindlasti see, et tuleb maski kanda. Kui läheme sööklasse, peame kätte panema kilest kindad. Iga päev peame tegema testi. Aga üldjoontes suhteliselt sarnane tunne," lausus ta.