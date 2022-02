Liiv: loodan, et päris võistlusteks on valu läinud

Eesti kiiruisutaja Marten Liiv on teist korda olümpiamängudel. ERR-ile antud intervjuus tõdes Liiv, et kui esimesel korral vaadati lihtsalt, kuidas läheb, siis teisel korral tahaks hea tulemuse teha.

"Esimene olümpia oli jah selline, et vaatame, kuidas läheb. See olümpia aga tahan kindlasti hea tulemuse teha."

"500 m ei ole minu põhiala, aga eks ma kindlasti annan endast maksimumi. Nii mul endal kui Eesti rahval on kindlasti suured ootused 1000 meetris, kuna sel hooajal olen ma MK-sarjas näidanud häid tulemusi," sõnas Liiv.

Mida me oodata võime? "Esikuuiku koht on täiesti reaalne. Ma loodan, et sõit sujub väga hästi, mis tähendab seda, et üleliigseid koperdusi ega midagi sellist ei tule. Kõik on võimalik," ütles Liiv.

Jaanuaris jäi sul EM-il käimata väikse vigastuse tõttu. Kas jalg on nüüd paranenud? "Jalg täiesti terve ei ole, aga ütleme, et 90 protsenti on korras. Küll aga saan ma kõiki treeninguid teha ja õnneks olen ma ka Belgia ja Eesti füsioterapeudi käe all."

"Kui ma niisama jalutan või teen kergemaid liigutusi, siis ma ei tunne vigastust üldse, aga uisutades ja tõuke lõppfaasis käib kerge valu läbi. Õnneks see valu ei ole nii suur, et ma peaks treeningu katkestama. Ma saan kõik treeningud ära teha, aga ma pean seda jalga hoidma, et see liialt koormust ei saaks," rääkis Liiv. "Ma loodan, et 12. ja 18. veebruaril, kui on päris võitlused, siis on see valu läinud."

See ovaal on siin väga uus, alles sügisel avati. Mis mulje see sulle jättis ja kui kiire jää on? "Ma tean, et hetkel nad üritavad võimalikult kiire jää teha. Ehk siis ma tean, et jää tehti maha äkki alles kolm nädalat tagasi ja ovaal on väga ilus. Minu karjääri jooksul, kui ma olen käinud erinevates jäähallides, siis see on ilmtingimata üks ilusamaid jäähalle, kus ma uisutanud olen," lausus Liiv.