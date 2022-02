Marten Liiv: kuskil varu sisse ei jäänud

"Kui ma üle finišijoone tulin, siis natukene kibe maitse oli suus. Teadsin enne võistlust, et olen seda Poola uisutajat võimeline võitma. Ta sõitis päris kiire aja, 1.08,56, ja minul oli ajaks 1.08,65. Kibe maik on suus, aga kui ma nüüd analüüsin seda võistlust, siis enne minu paari oli väike õnnetus, mistõttu tehti jääle ka väike puhastus. See lükkas minu stardiaega edasi. Kui see ka arvesse võtta, siis tegelikult pean ma oma tulemuse üle õnnelik olema," rääkis Liiv pärast võistlust.

Kas stardiaja edasilükkamine tekitas lisapingeid? "Tegelikult ei tekitanud, aga oleksin tahtnud 3-4 minutit varem startida. Selline on sport, sellised asjad juhtuvad. Kui ma nüüd analüüsin kogu võistlust, siis ma suutsin väga hästi kõikidele asjadele keskenduda ja kokkuvõttes olen ikkagi väga rahul,"

Liiv usub, et tal õnnestus oma tippvormi olümpiamängudel realiseerida. "Medal oli lähedal, aga kõik, mis kehas ja jalgades oli, sai välja pandud. Kui ma nüüd mõtlen, siis kuskil varu sisse ei jäänud. Kui natukene nokitseda, siis start oleks võinud olla natukene kiirem."

Olümpiakogemusega jäi Liiv üldjoontes rahule. "Olen väga rahul, sain väga palju seda kogemust nautida. Oli küll koroona tõttu natukene teistmoodi kogemus, aga sain siin seda melu ja olu nautida ja uisurada on siin ka väga vinge. Väga mõnus oli siin uisutada," tunnistas Liiv.