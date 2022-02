Marten Liiv sai 1000 meetri distantsil seitsmenda koha

Liiv uisutas välja aja 1.08,65 ning pronksmedalist jäi teda lahutama 17 sajandikku.

Hõbeda võitis Laurent Dubreuil (+0,40) ning pronks läks norralasele Haavard Holmefjord Lorentzenile (+0,56).

Neile järgnesid poolakas Piotr Michalski (+0,64), hiinlane Zhongyan Ning (+0,68) ja valgevenelane Ignat Golovatšuk (+0,71).

Valitseva Euroopa meistri Kroli jaoks oli see teine medal Pekingi olümpialt, kui 1500 meetris sai ta kaela hõbeda. Hollandi jaoks oli see 11. kiiruisutamise medal tänavustel mängudel ning lisaks sai Hollandist esimene riik, kes on sel distantsil kolm järjestikust kuldmedalit võitnud.