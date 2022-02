Treeningutele naasnud Ilvese osalemine olümpial selgub võistluse eel

Eesti suusaliidu kahevõistluse ja suusahüpete alajuht Rauno Loit selgitas, mille alusel Ilvese laupäeval toast välja pääses.

"Kaks päeva tagasi andis esimese negatiivse testi. Eile oli positiivne test, mille näit oli natuke üle 35 ehk hallis tsoonis," lausus Loit videosilla vahendusel intervjuus ajakirjanikele. "Täna andis uuesti negatiivse testi. See oli see valem, kuidas välja saadi."

"Teda koheldakse kui lähikontaktset. Ta peab kaks korda päevas testi andma. Peab liikuma võistluspaika ainult eritranspordiga, mis on EOK tellitud sõiduauto. Ta ei tohi siin söömas käima, meie peame tooma toidu. Niisama ei saa õue jalutama minna."

Teisipäeval toimuva võistluseni on nüüd mõni päev aega. Laupäeval kasutas Ilves kohe juhust ja tegi murdmaatreeningu. Pühapäeval on järg hüpete käes ja esmaspäeval harjutatakse veel murdmaaks.

Ilvese treeneri Jan Schmidi sõnul võib harvata, et kümme päeva hotellis viibimist ei ole mõjutanud eestlase hüppevormi. "Ta on äärmiselt motiveeritud ja ta hüppevorm võib olla väga-väga hea," leidis norralane. "Ja kui asjad töötavad ka murdmaas, siis on see suur boonus. Ta ei ole saanud murdmaaks valmistuda - võimatu on öelda, mis vormis ta on."

Võistluseelsel päeval murdmaatrenni tehes läbib Ilvese tavapärase rutiini. "Ta teeb seda, mida alati, et saaks õige tunde kätte. Kui miski tundub väga-väga vale, siis pole arvatavasti hea mõte sõita merepinnast kõrgel ja miinus kümne kraadiga kümme kilomeetrit."

"Olen olnud tema treener kaks ja pool aastat," jätkas Schmid. "Tema tagasiside on tavaliselt üsna aus. Kui ta tunneb midagi valesti, siis võib see nurjata tema hooaja või karjääri."

Loidi sõnul saab kaasategemine olla üksnes sportlase enda öelda. "Seda otsustab ta päev enne võistlust lõplikult, mis ta teeb. Kui oled sellises olukorras olnud, siis see saab olla ainult sportlase isiklik otsus," lausus ta.

"Praegusel hetkel on kõik märgid positiivsed. Ta on head emotsiooni täis, vabanemise emotsiooni. Ta tahab kindlasti võidelda, aga kas see võistlus on suurel mäel - selle otsuse teeb tema. Seda aitavad otsustada nii Jan kui ka Ivar [Norra kahevõistluse spordidirektor Ivar Stuan]. Aga lõppsõna jääb talle."

Meeste kahevõistluse viimaste aastate valitseja Jarl Magnus Riiber sattus isolatsioonihotelli eestlasest hiljem ja viibib seal endiselt. Siiski on norralased optimistlikud, et ka tema pääseb õige pea nelja seina vahelt.