Ilves: hüppamisega asjad hästi, suusavormist puudub ülevaade

"Ma arvan, et üldvaates olid hüpped üsna okeid. Tunnetus ja keha olid natuke imelikud, polnud võib-olla sellist vabadust ja rütmi. Põhitehnika on ikkagi paigas ja selles mõttes polnud viga. Homme väikesed muudatused teha ja ma arvan, et saab veel juurde panna. Hüppamisega peaksid asjad hästi olema," kommenteeris Ilves EOK teate vahendusel treeningut.

Murdmaasuusatamise osa pealt on seis mõnevõrra segasem. "Suusavormi kohta puudub tõesti igasugune ülevaade. Suusatrennist, mis ma tegin emotsiooni pealt (isolatsioonist välja saades), on raske järeldusi teha. Olen nii palju oma keha korras hoidnud ja valmis kui vähegi sain, hotellis sai üldfüüsilist päris palju tehtud, kuid spetsiifilist treeningut pole saanud teha. Eks näis, kuidas see kehale reaalselt mõjub."

Otsus võistlemise kohta tuleb arvatavasti esmaspäeval ehk päev enne võistlust. "Ma arvan, et hüppama lähen ma suure tõenäosusega nagunii, võtan igast hüppest maksimumi. Homne suusatrenn näitab päris palju, kas minus on võimekust ja üldse mingit natukenegi seda vormi, mis mul oli järelejäänud," lisas eestlane.

"Siis saan ka otsuse teha. Kui tõesti tunnen intervallidel, et keha üldse ei anna mingit tagasisidet, siis kaoks mõte ära. Üldiselt panen vaimu valmis, et võistelda, aga eks homne annab päris palju vastuseid."

Kahevõistluse suure mäe hüpped algavad Eesti aja järgi teisipäeval, 15. veebruaril kell 10.00 ja murdmaasõit kell 13.00.