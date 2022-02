Levandi: võistlema on vaja minna rõõmuga - see on sündmus

"Võrreldes eelneva infoga läks meil suurepäraselt - väga kergelt ja kiirelt!" lausus Levandi intervjuus ERR-ile. "Lennuk oli tühi, saime mõnusalt magada. Ühtegi järjekorda kuskil ei olnud ja testid olid kiirelt valmis. Väga mõnus on seni."

Kuigi Levandi kogenud olümpial käija, siis nii tema kui ka debütant Kiibus tunnevad elevust. "Vaatamata sellele, et mulle on see juba mitmes-mitmes olümpia - oleme ärevil! See on põnev, spordis suur sündmus. Paljude sportlaste ja treenerite unistus. Meil on ikkagi omad ootused ja loodame, et läheb hästi."

Levandi sõnul on hoolealuse vorm läinud iga treeninguga paremaks. "Tähtis on, kuidas siin õnnestub mobiliseeruda, keskenduda hetkele, kus peabki parimat näitama. See ongi kõige tähtsam. Ei ole tähtis 10/10 teha, tähtis on teha üks ja õiges kohas, õigel ajal."

Sel hooajal on Kiibust kimbutanud uiskudest tingitud jalavalud. "Ma arvan, et uisud on juba enam-vähem omaks võtnud, aga jalad vajavad mingil hetkel korralikku puhkust. Kui spordielu annab võimaluse," kommenteeris juhendaja.

"Ootame, et trennid oleks suunatud rohkem kvaliteedile kui kvantiteedile. Paljudest asjadest sõltub - kuidas on enesetunne sel päeval. Tahe on igal juhul nii Eva-Lottal kui ka minu olemas. Vaatame asjadele positiivselt. Rõõmuga on vaja minna - see on sündmus! Mõnus on siin olla ja mõnus võistelda."

Naiste üksiksõidu lühikava toimub teisipäeval, 15. veebruaril Eesti aja järgi algusega kell 12.00. Vabakava on plaanis neljapäeval, 17. veebruaril samuti algusega kell 12.00.