Kiibus: ma ei tulnud olümpiale ootusega, et löön kogu maailma pahviks

Kiibus teenis vabakava eest 112,20 punkti ning kogus kahe kava kokkuvõttes 171,75 punkti, millega sai Pekingi olümpial 21. koha. Tema isiklikud rekordid on mullu sügisel Finlandia Trophyl teenitud vastavalt 137,51 ja 202,04 punkti.

"Ma ei tulnud siia ülemäära suurte lootuste ja ootustega, et püstitan kõik oma isiklikud rekordid ja löön kogu maailma pahviks. Võtsin realistlikult oma hooaega, oma vormi ja mu põhiline lootus oli see, et naudiksin ega seaks endale ise liiga suuri pingeid. Arvan, et ma sellega sain hakkama. Lisaks sellele suutsin sõita keskmiselt või isegi üle keskmise kavad. Arvan, et võiksin rahule jääda," arutles ta.

"Soojendus väga mugav, liigagi mugav. Tavaliselt ei ole hea, kui soojendus tuleb hästi välja. Siis hakkad mõtlema. Soojendusel tundsin ennast võrreldes eelmiste võistlustega – kas või EM-iga – palju mugavamalt, palju paremini," jätkas Kiibus. "Arvan, et see võis olla seotud ka vigastusega – see ei andnud nii palju tunda. Ja sellel on kohe mõju, sa tunned ennast palju vabamalt. Soojendusel mul täitsa püsis kontroll, suutsin keskenduda sellele, millele oli vaja keskenduda."

Kiibus eksis kahel hüppel ja sai kukkumise eest ka miinuspunkti. "Arvan, et see teine viga oli tingitud sellest, et tekkisid pisut kõhklused endas, ei tahtnud enam vigu teha. Aga esimene – keskendumine. See on ainuke, mis ma praegu öelda oskan. Esimesed kaks elementi ei olnud midagi viga ja ma arvan, et sealt kadus väike fookus ära. Ja nii ta läks," nentis Kiibus. "Rittberger oli põhiline suur eksimus. Heas mõttes läksin automaatselt edasi, ei mõelnud. Esimene emotsioon oli muidugi, et mis asi see oli, aga lihtsalt liigud. No sul ei ole aega, sekundid jooksevad, järgmine hüpe on kohe sealsamas."

"Ma ei tea, kas oli tal üldse närv püsti. Ta nägi kuidagi väga enesekindel täna välja. Pean tunnistama, et täna mul oli närv rohkem püsti kui lühikavas. Lühikavas olin kuidagi rahulikum ja enesekindlam. Ma ei tea isegi, miks. See on kuidagi oma sisemine tunne, kuskil midagi ma võib-olla aimasin, et ta ei vea välja terve kava," arutles Kiibuse treener Anna Levandi. "Aga mitte seal, kus ta eksis, mitte rittberger. See on see hüpe, mis on tema lemmikhüpe ja ta teeb seda muidu möödaminnes! Ju siis tema mõtted jooksid ettepoole ja ta ei keskendunud nii nagu peab. Väga kahju! Vajalikud punktid, siin ei tohi seda kaotada."