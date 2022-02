Sildaru ERR-ile: esimese sõidu järel oli pinge kohe madalam

"Olen ise päris rahul," kinnitas Sildaru intervjuus ERR-ile. "Ma ei suutnud Big Airis oma run'e korralikult ära maanduda, minu eesmärk oli nüüd, et suudaksin mingigi run'i ära teha. Esimene oli n-ö safe run, mis kindlasti pidi välja tulema, tegelikult ei plaaninud ka viimasel sõidul ühel hüppel teha neid trikke, mida ma tegin. See ei olnud plaanis ja oli eneseületamine."

Sildaru sai avavoorus kohtunikelt 80,96 punkti ja läks sellega norralanna Johanne Killi järel teiseks. Juba siis võis öelda, et sooritus tagas neljakordsele X-mängude võitjale koha finaalis. "Pärast esimest sõitu oli pinge kohe madalam, skoor oli suhteliselt kõrge ja sellega oli aru saada, et mul on finaalikoht kindel," tõdes ka Sildaru.

Eestlanna läks sellele vaatamata mäele ka teist korda ning sai 900-kraadise tail grab'i, 1080-kraadise vasakule mute'i ja 1080-kraadise paremale tail grab'i eest 86,15 punkti.

"Pidin teisel hüppel tegema 720[-kraadise pöörde], aga tegin 1080. Tundsin , et mul oli hüppesse minnes palju hoogu ja saan selle ära teha. Viimasel hüppel tundus ka nii loomulik minna tonni tegema," oli Sildaru õnnelik.

Võistluspaigas Zhangjiakous näitas kraadiklaas võistluse alguses 22 külmakraadi, tuule tõttu oli tajutav temperatuur isegi –35 lähedal. "Eks ilm ikka natuke mõjutab. Ma ei ole harjunud selliste tingimustega treenima ega võistlema, natuke raske on oma sooritusele keskenduda, sest kogu aeg tunned, et kehal on jahe. Tegin oma sõidu ära, viskasin jope peale, üleval jälle maha. Mäel saab majakas sees end üles soojendada," sõnas Sildaru.