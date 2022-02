Sildaru ei pääsenud Big Airi kvalifikatsioonist edasi

Sildaru kolmest hüppest õnnestus vaid teine, kus eestlanna teenis 85,25 punkti. Ta tegi selg ees 1080-kraadise soorituse, hoides haaret ka päris pikalt kinni.

Esimeses voorus jäi eestlanna maandumine aga ebakindlaks (40,25) ja viimasel tuli maandumisel suusk jalast (28,00). Kuna kaks paremat hüpet läks arvesse, siis Sildaru pidi leppima oodatust madalama kohaga.

Kergelt ärev moment oli ka kodupubliku favoriidil Eileen Gul, kelle teine sooritus ebaõnnestus, kuid teenis viimases voorus vajalikud punktid ja pääses kokkuvõttes viiendana edasi (161,25 punkti).

Kvalifikatsiooni parim oli kanadalanna Megan Oldham (171,25), kellele järgnesid prantslanna Tess Ledeux (171,00), Venemaa olümpiakomitee esindaja Anastassija Tatalina (163,25) ja norralanna Sandra Eie (162,00).

Finaali pääsesid ka šveitslanna Mathilde Gremaud (159,225), britt Kirsty Muir (157,50), ameeriklanna Darian Stevens (152,00), šveitslanna Sarah Höfflin (149,50), norralanna Johanne Killi (148,25), kanadalanna Olivia Asselin (147,75) ja soomlanna Anni Karava (144,50).

Eelvaade:

Stardiprotokollist leiab 26 freestyle suusatajat ja kolmandana saab lähte Kelly Sildaru. Kohe tema järel teevad oma soorituse distsipliini suurfavoriidid Tess Ledeux (Prantsusmaa) ja Eileen Gu (Hiina).

Lisaks mainitutele võib välja tuua veel šveitslannade Mathilde Gremaud' ja Sarah Höfflini nimed, finaalipääsu jahivad kindlasti ka kanadalanna Megan Oldham, Venemaa olümpiakomitee esindaja Anastassija Tatalina, norralanna Johanne Killi ja mitmed teised.

Kõik sõitjad saavad kolm hüpet, millest kahe parema tulemus läheb arvesse. Päev hiljem toimuvasse finaali jõuavad kvalifikatsiooni 12 paremat.

"Kindlasti see ei ole päris seesama, kui hüpe või Big Air mäe peal, aga ma arvan, et see on kindlasti parem kui tavalised linna Big Air'id," kommenteeris Sildaru võistluspaika ERR-ile.

"Eriti just selle tõttu, et tavaliselt need on ehitatud tellingutele, sissesõit on hästi kitsas ja kuidagi see torn tundub natukene ebakindel, suurema tuulega isegi natukene kõigub.

"Siin ongi konkreetne ehitis selle jaoks tehtud, sissesõit on laiem ja tundub, et see kõik on kindlam ja mugavam," rääkis Sildaru.