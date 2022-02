Sildaru: lipu kandmine on minu jaoks väga suur asi

"Minu jaoks on lipu kandmine väga suur asi. See on minu elu esimene olümpia ja see, et ma saan avatseremooniale minna – see on juba kõik väga lahe. Ma algul ei teadnud, kas ma tahan lippu kanda, sest ma tundsin, et see on väga suur vastutus ja tähtis asi. Lõpuks ma ikkagi mõtlesin, et miks mitte," rääkis Sildaru.

Õhtusel avatseremoonial peavad sportlased arvestama külmakraadidega. Sildaru ütles, et on külma ilmaga harjunud. "Külma ma otseselt ei karda, sest nagu ka vanasõna ütleb, siis ei ole olemas halba ilma, vaid on vale riietus. Kuna ma teen talisporti, siis ma olen harjunud külma ilmaga. Ma arvan, et see ei ole kindlasti probleem," sõnas Sildaru.

Kas selleks, et tseremooniale pääseda, tuleb lisaproove anda? "Jah, et sportlaste sinna minemine turvalisemaks teha, siis on vaja sama päeva hommikul anda koroonaproov ning vastus peaks jõudma enne avatseremooniat. Kõik, kes on negatiivsed saavad minna," lausus Sildaru.

Te peate lippu kandma kahekesi koos murdmaasuusataja Martin Himmaga, kes on ka siin debütant. Kui palju sa Martinit tead? "Väga ei teagi. Olen teda sotsiaalmeedias vahel näinud, aga pigem väga ei tea. Avatseremoonial saame natuke tutvuda," ütles Sildaru.

"Üks tore asi, mis mulle olümpia puhul meeldib on see, et ma olen terve elu üksinda sporti teinud ja mul ei ole otseselt mingit tiimi ega koondist olnud. Aga siia tulles on Eesti koondis ja kuigi ma ei treeni ega ela nendega koos, siis ikkagi on selline tiimitunne, et siin on veel eestlasi, kes minuga koos on ja võistlevad," rääkis Sildaru.

Missugused olud sul siin olümpiakülas on? "Tuba on väga suur, isegi üllatavalt suur. Tavaliselt, kui ma kuskil hotellides või korterites käin, siis need kindlasti nii suured ei ole. Hetkel tundub kõik toimivat. Hästi mõnus on see, et ei pea ise süüa tegema, vaid saad minna sööklasse sööma."

"Mul võistlusega seoses mingisugust dieeti ei ole, söön seda, mida hing parajasti ihaldab. Olen siin ka erinevaid toite proovinud," tõdes Sildaru.