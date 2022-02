Pronksi võitnud Sildaru: mul on ülihea meel!

Sildarule tõi pronksi esimeses sõidus teenitud 82,06 punkti. Teisel katsel tegi 19-aastane eestlanna väga hea sõidu, paraku tuli viimaselt hüppelt maandumisel suusk jalast ja ta teenis selle eest vaid 46,71 punkti. Viimase katse eest sai Sildaru 78,75 punkti.

"Mul on ülihea meel! Esimene sõit, mis ma tegin, oli justkui safe run (kindel sõit – toim), aga see tõi mulle medali. Teine run oli väga hea, olen ise sellega väga rahul, aga no see suusk jälle… ma ei tea, mis värk selle suusaga on," nentis Sildaru, kellel tuli suuski jalast ka Big Airi kvalifikatsiooni. "Ei ole midagi teha, ju pidi nii minema! Aga vähemalt tegin oma osa ära, tegin oma run'i ära. Arvan, et selle teise sõidu eest oleks kindlasti rohkem punkte saanud."

"Viimasel ringil läksin sama run'i tegema, aga natuke lappas hüpetel ja reilidel. Võtsime kasutusele varupaari, sõitsin igaks juhuks teiste suuskadega. Kuna selle paariga polnud sõidetud, oli värske määre all ja hoog oli natuke teistsugune. Ma ei osanud sellega arvestada ja selle tõttu läksid mingid hüpped nii nagu läksid. Aga mul on hea meel, kuidas ma kogu selle olukorraga toime tulin," lisas ta.

Sildaru sõnul tuli suusk ära sarnaselt nagu Big Airis, kuigi ta ei mõista, miks klamber lahti läks. "Maandusin perfektselt, seal ei olnud mitte midagi, aga lihtsalt maandumise peal lõi lahti," imestas ta. "Arvan, et neli-viis-kuus aastat tagasi mul oli sama asi, et kui selg ees maandusin, lõi suusa lahti ja ma ei tea, millest see oli. Aga tavaliselt seda ei juhtu nii tihti, võib-olla korra aastas. Ma isegi ei tea, millal mul viimati selline asi juhtus ja nüüd kahe nädala jooksul kaks korda!"

"Big Airis oli teine paar. Aga ju siis pidi nii minema. Iga asi on millekski hea, vaatame seda kõike positiivses võtmes," lisas ta naeratades.

"Olin kindlasti rohkem närvis kui eile, aga samas teadsin, et lähen safe run'i tegema, sellega on väga raske eksida, tundsin end hästi enesekindlalt ja tegin oma asja ära," rääkis Sildaru. "Ma arvan, et nautisin sõitu. Sellest on nii raske aru saada. Kui võistluspinge on peal, siis on ebameeldiv ja ärevus. Ma pigem nautisin, aga seda piiri on raske näha."

Finaali eel aitas pingeid leevendada ka spordipsühholoog Snežana Stoljarova. "Eks me kogu aeg oleme temaga siin suhelnud. Temaga rääkimine kindlasti annab palju enesekindlust juurde," kinnitas Sildaru. "Tihtipeale ongi see, et hakkame ise tunnete pealt mingeid otsuseid tegema, liiga palju südamega mõtlema, aga mitte enam peaga. Ja siis vahepeal ongi see, et ta aitab mind maa peale tagasi tuua ja öelda, kuidas tegelikult peaks mõtlema või mis nurga alt peaks asju vaatama. Sellest on hästi palju abi."

Medalivõidu järel kümneid intervjuusid jagama pidanud Sildaru tunnistas, et eestlastega suhtlemine aitab ka saavutuse üle rohkem rõõmu tunda. "Arvan, et mulle ei ole see veel kohale jõudnud, et medali võitsin. Siis jõuab ka rohkem kohale, kui saan eestlastega suhelda ja õnne soovitakse. Kui Merilile (Eesti koondise pressiatašee Merili Luuk – toim) tegin kalli, tuli täitsa pisar silma! Nii hea tunne on!" õhkas ta. "Nüüd on kindlasti palju kergem minna rennisõitu sõitma. Siia tulles muidugi natuke mõtlesin ja unistasin medalist, aga eesotsas oli ikkagi see, et naudiksin oma asja. Aga nüüd mul on see medal ka, tunnen, et linnuke on kirjas, mingi asi on jälle tehtud! See on hästi soe tunne!"

Olümpiavõitjaks tuli viimasena kvalifikatsioonist edasi pääsenud šveitslanna Mathilde Gremaud, kes pärast ebaõnnestunud avakatset teenis teise katse eest 86,56 punkti. Bigi Airi kullale lisaks võitis kodupubliku rõõmuks hõbeda Eileen Gu, kes teenis viimase katse eest 86,23 punkti. "Mul on väga hea meel ta üle, ta nii vääris seda!" rõõmustas Sildaru sõbranna olümpiavõidu üle.

Hiina aja järgi teisipäeva õhtul saab Sildaru Zhangjiakous pronksmedali kaela, järgmise võistluse teeb ta juba neljapäeval, 17. veebruaril, kui püüab enda 20. sünnipäeval edasipääsu rennisõidu kvalifikatsioonist.

Ustav: esimene emotsioon oli ikka kibe tunne

"Tegelikult on ikkagi suur saavutus olümpiamängudelt kolmas koht võtta," hindas Sildaru treener Mihkel Ustav. "Esimene emotsioon oli ikka väikene kibe tunne. Aga see läheb paremaks. Kelly tegi oma ära, aga see, et suusk ära tuli, pole otseselt meie teha. Seekord läks nii."

Küsimusele, kas kibe tunne on hästi õnnestunud teise katse pärast, vastas Ustav: "Jah, pigem selle teise pärast. See, et kolmas natuke sassi läks, polegi hullu, lõpuks maandus ta kõik asjad ära. Lihtsalt on küsimused pea kohal, et kuidas see [jalg] jälle [klambrist] välja hüppab. Kõik näevad kordusest ka – nii süütu olukord! Kuidas see tekib? Treeningul tegime seda viis-kuus korda järjest ja midagi ei juhtunud, viimases ringis ka. Aga kui on tähtis sõit, siis tuleb ära… ma ei tea. See tundus palju puhtam, tundus, et raskus läks ilusti parema jala peale enne ja siis tuli vasak jalg maha ja vasak jalg hüppas välja… ma ei saagi aru! Aga see on osa spordist, mis seal ikka."

Ustav avaldas, et tema soovitas Sildarul kindlapeale katsest loobuda ja raskete sõitude peale välja minna. "Mina arvasin, et oleks võinud võib-olla kolm rasket proovida, aga Kellyl oli täna õigus ja võitsime selle safe'iga hoopis pronksi," rääkis ta.