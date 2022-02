Ustav: finaalis jääme valdavalt sama kava juurde

"Kõik õnnestus! Tegime omad asjad ära," kinnitas ERR-ile Sildaru treener Mihkel Ustav. "Tundub, et täna ilm ei seganud, täna on suhteliselt okei kõigile. Külm on, aga soe ruum on üleval ootamas, sõitmist see otseselt ei takistanud."

Avakatsel kohtunikelt 80,96 punkti teeninud ja norralanna Johanne Killi järel teine olnud Sildaru sai teisel laskumisel 900-kraadise tail grab'i, 1080-kraadise vasakule mute'i ja 1080-kraadise paremale tail grab'i eest 86,15 punkti.

"Kõige keerulisemad olid ilmselt kaks viimast hüpet, mõlematpidi kolm pööret selg ees. Homme proovime veel natuke juurde panna," tõdes Ustav.

Ustavi sõnul on tal isegi mõneti kahju, et Sildaru kahel viimasel hüppel nii hea soorituse tegi. "Tahtsime homme - mitte üllatada -, aga et oleks ruumi hüpetel ka juurde panna. Vaatame homme, mis tuleb. Paneme reilidel veel juurde, vaatame, äkki saame hüpetel ka midagi timmida, aga valdavalt jääme sama kava juurde," sõnas ta.

"Kõigil on raske, olümpia on ju nii harva, siia saamine on ka meie jaoks suur asi.Kelly värises ka, aga saime hakkama," lisas treener.

Pargisõidu finaal peetakse teisipäeval, 15. veebruaril Eesti aja järgi varahommikul algusega kell 3.30.