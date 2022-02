Kristina Šmigun-Vähi: me ju kõik pöidlad peos ootame seda medalit

Me oleme Kelly Sildaru puhul sellises olukorras, et enam me ei räägi, kas tuleb medal, vaid kas tuleb kuldmedal. Kuidas peaks Kelly Sildaru selliste ootustega toime tulema?

Ma väga loodan, et ta ei vaata väga palju uudiseid ja ei ole sotsiaalmeedias, kus need pinged võivad kasvada veel kõrgemale. Mulle väga meeldis see, mida ta ühes intervjuus ütles, et ta teeb seda, mida ta oskab ja naudib seda. Minu arvates oli see suurepärane väljaütlemine.

Sina tegelesid sellise suusatamisega, mida võib kirjeldada kui kannatusterohke suusatamine. Kelly Sildaru tegeleb pigem naudingut pakkuva suusatamisega. Kas neid on üldse võimalik pidada sarnasteks aladeks?

Ega ma ka nautisin, kuigi oli väga raske (naerab). Mulle meeldis see pingutus ja ma nautisin seda. Kelly puhul ma arvan, et vahet pole, mida ta teeb, ta on ikkagi iseendale teatud eesmärgid püstitanud, mida ta tahab täita. Ma arvan, et see pinge on hea kui sa oskad seda enda jaoks tööle panna.

Kuidas Sulle tundub, kas sinu ajal oli seda medaliootust rohkem või vähem kui praegu?

Minu ja teiste suusatajate jaoks olid olümpiamängud kõige suurem sündmus. Kui nüüd Kelly ala võtta, siis temal on ka hoopis teised prestiižsed võistlused. Ma arvan, et Eesti esindamine on iga sportlase jaoks väga suur tunnustus.

Öeldakse, et spordis maksab ainult võit. Kas see vastab tõele?

Loomulikult me ju kõik pöidlad peos ootame seda medalit. Kui ei tule, siis Kelly on jätkuvalt noor, tal on veel aega ja võimalusi. Kõige olulisem on see, kuidas Kelly ise pärast võistlust ennast väljendab, et millise emotsiooniga ta võistluse lõpetab ja kuidas kõik läheb. Mina hoian ka oma pöidlaid pihus ja loodan kulda. Öösel kindlasti vaatan!

Naiste pargisõidu finaal algab teisipäeva varahommikul Eesti aja järgi kell 3.30.