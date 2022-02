Ustav: Kelly oli tubli, kahju, et nii läks

Kolmest hüppest läks kirja kaks paremat. Esimesel oli Sildaru maandumisel ebakindel ja teenis 40,25 punkti, teises voorus sai ta 85,25 punkti ning kolmandas vaid 28, seega kokku sai ta kahe hüppega 125,50 punkti.

"Esmane emotsioon on ikka natuke kurb ja väike… ei saa öelda pettumus, aga kurb, et nii läks. Kelly oli tubli!" ütles treener Mihkel Ustav. "Esimene hüpe natuke läks sassi, teine oli väga hea ja kolmanda hüppe maandus ideaalselt, aga kuidagi jäi see suusk sinna kinni – ma ei tea, kuidas – ja tuli ära. Aga professionaal nagu Kelly on, sõitis ühe suusaga lõpuni ja keeras veel ümber. Võib väga rahule jääda Kellyga!"

"Natuke ebaõnnestus [esimese hüppe] äratõuke ajal ja sealt edasi läks keeruliseks. Teine tuli juba paremini välja. Teine hüpe oli hästi, kõik oli hea. Kui natuke kiruda, siis võib-olla oleks võinud kaugemale minna, aga nagu tüdrukute pealt näha, päris keeruline on hoogu valida, tuul käib edasi-tagasi. Päris paljusid näeme ka nukki hüppamas," jätkas Ustav. "Ega me ei jätnud midagi kolmanda hüppe peale, see on paratamatu, et midagi läheb sassi vahepeal. Tegelikult tahtsime teha natuke lihtsama hüppe viimaseks, aga valisime nii palju hoogu kui saime, läksime maksimaalse hooga peale ja mõtlesime, et kui tõesti on rohkem hoogu ja läheb kaugemale, paneme veel pool pööret juurde. Aga see ei seganud ta sooritust, maandus ikka ilusti selg ees. Ja see, et suusk ära tuli, on paratamatu."

Kahe päeva pärast kolivad Sildaru ja Ustav Pekingist ümber Zhangjiakoust, kus peetakse pargisõit ja rennisõit. "Valmistume samamoodi. Läheme peale ja võtame trennist maksimumi," ütles Ustav. "Praegu saime hüpetel soojenduse tehtud juba, võib-olla natuke lihtsam üle minna pargisõidu hüpetele. Treenime, paneme valmis ennast ja loodame, et pargisõidus läheb paremini."