Haas tutvustas esimesena uue vormel-1 hooaja võistlusmasinat

Eelmisel hooajal vormel-1 sarjas viimasele kohale ning ainsana punktideta jäänud Haasi meeskond keskendus möödunud aastal tänavuse hooaja vormeli arendamisele, sest käesolevast aastast hakkavad vormel-1 sarjas kehtima uued regulatsioonid. Uus vormel kannab nime VF-22.

"Loomulikult oleme optimistlikud, et meie raske töö ja pingutus kandub üle ka rajale. 2020. aastal tegime otsuse, et panustame rohkem VF-22 arendamisse, mistõttu möödunud hooaeg oli meie jaoks raske," rääkis tiimiomanik Gene Haas, vahendab BBC Sport.

"Loodetavasti hakkab meie pingutus vilja kandma ja suudame sel hooajal konkureerida punktikohtadele," lisas Haas.

Haas korraldab esimesed hooajaeelsed testimised veebruari lõpus, hooaja avaetapp toimub märtsi keskel Bahreinis. Tiimis sõidavad ka sel aastal sakslane Mick Schumacher ja venelane Nikita Mazepin.

Launching the new era of Formula 1 cars



Proudly presenting the #VF22 #HaasF1 #FWD2022 pic.twitter.com/JvK9YoJjbb