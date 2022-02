Tomingas Pekingi rasketest rajaoludest: olin pärast treeningut šokis

Laskesuusatajate jaoks algab olümpia 5. veebruaril toimuva segateatesõiduga, naiste tavadistants toimub 7. ja sprint 11. veebruaril. Naiste teatesõit on kavas 16. veebruaril.

"Olümpiatunne ikka on, aga ega see selline eriline tunne ei ole, võistlus on võistlus ja see muu sagin siin ümber ajab fookuse veidi eemale," tõdes Tomingas kolmapäevaes intervjuus ERR-ile.

"Eks see on üks paras väljakutse. Rada on väga-väga aeglane. Esimesel päeval sai suure hurraaga peale mindud, rajaprofiil on täpselt selline, mis minu tehnikaga klapib, aga esimese tugeva treeningu järel jõudis reaalsus kohale: siinne lumi on ikka ekstreemselt aeglane. See on hoopis midagi muud kui on Euroopas ja külm on väga suur väljakutse," rääkis Tomingas.

"Teisipäeval olin pärast õhtust treeningut natuke šokis, pean nüüd natuke mõtlema, kuidas keres sooja hoida ja raja peal hakkama saada. Siin on staadionil kogu aeg tuul, see mõjutab väga tugevalt," lisas olümpiadebütant.

"Olümpiaküla ise on vahva, poed ja meelelahutus on koju kätte toodud. Kuna olen siin pea nädal olnud, siis on siin kõik läbi käidud ja vaikselt hakkab üle viskama," naeris Tomingas. "Tahaks muud ümbrust ka avastada. Natuke hakkab rõhuma, aga mis mul häda: mina ei ole veel karantiini kukkunud!"

"Täna jõudis mulle kohale, et ma kardan järgnevat 20 päeva. Siin on nii palju juhtumeid olnud, kus tuled kohale negatiivsena ja siin annad positiivse tulemuse. Ärgata iga hommik teadmata, mis tulemuse su test on andnud, on hirmutav. Kui võõras riigis üksinda karantiinihotelli jääd, ei ole see kindlasti kõige meeldivam kogemus," mõtiskles Tomingas.