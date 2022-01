TalTech peab mõlemad eurosarja veerandfinaalmängud võõrsil

CEV Challenge Cupil pole ükski Eesti klubi varem veerandfinaalist kaugemale jõudnud, seega võidu korral teeks TalTech Eesti võrkpalliajalugu.

Ankara Halkbanki näol on tegu tõelise tippklubiga, kes on hetkel Türgi kõrgliigas liidrikohal. Türgi meistriks on tuldud üheksal korral ja karikavõitjaks seitsmel korral. Challenge Cupil teeniti hooajal 2020/2021 hõbe (nagu ka hooajal 2006/2007), varasemalt on Ankara võitnud CEV Cupi (2012/2013) ning saanud Meistrite liigas hõbeda (2013/2014).

TalTech pääses veerandfinaali tänu kuldsele geimile Šveitsi klubi Schönewerdi Volley vastu. Tallinna klubi võitis kaheksandikfinaali avamängu 3:1, ent kaotas kordusmängu sama skooriga ja nii selgitas edasipääseja kuldne geim, mille Janis Sirelpuu hoolealused võitsid 15:13. Kaheksandikfinaalis lülitas TalTech konkurentsit taanlaste Gentofte.

Esimene mäng toimub kolmapäeval, 2. veebruaril Eesti aja järgi kell 16.30 ning korduskohtumine neljapäeval, 3. veebruaril algusega kell 14.00. Mõlemat mängu on võimalik otsepildis vaadata Volley.ee Facebooki lehel.