TalTechi kapten Keel: siiamaani on meil olnud jõukohased vastased

Challenge Cupi kaheksandikfinaalis kohtus TalTech kahel järjestikusel päeval võõrsil Šveitsi klubi Schönenwerdiga. Avamängu 3:1 võitnud TalTech vajas teises kohtumises vaid kahte geimivõitu, aga tasavägise heitluse järel jäi omakorda 3:1 peale Schönenwerd.

Edasipääseja otsustas seega kuldne geim, kus Eesti klubi tuli välja 9:12 kaotusseisust ja sai napi võidu. Kaheksa parema seas kohtub Taltech tõenäoliselt tugeva Türgi klubi Ankara Halkbankiga.

"Kui need mängud on tasavägised ja hästi närvilised, siis need võidud on magusamad kui need 25:15 võidetud mängud. Oluline mäng oli ja väga tasavägine ja on hea võita neid mänge," rääkis TalTechi kapten Martti Keel.

"Eesti klubid on kolm või neli korda sellesse faasi [veerandfinaali - toim.] jõudnud, aga edasi pole saanud. Nüüd hakkavad meile vastu tulema väga-väga tugevad meeskonnad. Kokkuvõttes on meil hea meel ja siiamaani on meil olnud jõukohased vastased," lisas Keel.