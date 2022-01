Valijeva: maailmarekordid annavad stiimuli edasi töötada

Valijeva kogus kohtunikelt lühikava eest 90,45 punkti. Venelannast sai esimene naine, kes on lühikavas teeninud üle 90 punkti.

Kui suurt rahulolu lühikava teile pakkus?

Tundsin, et olen kavaks hästi häälestunud. Jutustan sellega lugu. On meeldiv tunne, kui uisutades unustad oma füüsilise seisundi, tunned, et esined vaid publikule ja kohtunikele. Tekib tunne, et pärast uisutamist pole mitte jõudu vähem, vaid energiat on juurde tulnud.

Mida tähendab Teie jaoks uus maailmarekord?

See näitab, et ma ei harjuta ilmaasjata: et ma ei lähe asjata iga päev treeningutele ning ei tööta asjata erinevate elementide kallal. Minu jaoks on see stiimul edasi töötada ning loomulikult olen õnnelik, et kogusin lausa 90 punkti.

Kui suur on konkurents Venemaa koondises ja kuidas see väljendub?

Arvan, et see on minu jaoks hea. Vaatan treeningul, kuidas konkurendid oma asju teevad ja see tekitab tunde, et tahan oma tööd ka paremini teha, edasi liikuda, teha midagi uut, mitte peatuda saavutatul.

Millised on Teie mõtted enne vabakava?

Soovin rahulikult valmistuda, samasuguse hea enesetunde ja hooga esineda ning see ongi minu eesmärk.