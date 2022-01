Tartu Ülikool palkas Bulgaaria kõrgliigast tagamängija

Miamist pärit 24-aastane Raquan Mitchell mängis ülikoolikorvpalli New Mexico Highlands University meeskonnas ning pärast ülikooli lõpetamist siirdus Bulgaaria kõrgliigasse.

Bulgaarias mängis Mitchell möödunud hooajal kolm mängu Beroe meeskonna eest ning siirdus seejärel hilisema meistri Sofia Levski Lukoili ridadesse. Beroe eest kogus Mitchell keskmiselt 14 punkti, neli korvisöötu ja 3,7 lauapalli. Seitsmes mängus Levski eest jäi tema keskmisteks 7,3 punkti, 3,4 korvisöötu ja 2,4 lauapalli.

Tartu Ülikool Maks & Moorits peatreeneri Nikolajs Mazursi näeb Mitchellis tagaliinile head täiendust.

"Tahtsime, et tagamängija oleks kasvult pikem ja tugeva kehaga ning saaks panustada nii rünnakul kui kaitses. Arvan, et Mitchellil on annet ja atleetlikust, et Eesti-Läti liigas liigas läbi lüüa. Mängijaid valides peame arvestama ka sellega, et tagaliinis oleks erinevaid käike ja usun, Mitchelli tulek annab meeskonnale võimalusi juurde," kommenteeris Mazurs uue tagamängija valikut.

Mitchell jõudis Eestisse teisipäeval ja esimene võimalus Tartu särk selga tõmmata on juba kolmapäeva õhtul, kui Tartu Ülikool Maks & Moorits võõrustab ENBL liiga raames Krasnojarski Enisey meeskonda. Seda, kas ja kui palju mänguminuteid värske tartlane saab, näitab mängu käik. Eeldatavasti on ameeriklane paremini meeskonda sulandunud teisipäevaseks Eesti-Läti liiga kohtumiseks AVIS Utilitas Raplaga.