Tartu Ülikool lõpetas leegionäriga lepingu

26-aastane Lamonte Bearden tegi Eesti-Läti korvpalliliigas kaasa kuues mängus ning kogus neis keskmiselt 18 mänguminutiga 9,7 punkti, 2,3 korvisöötu ja 1,8 lauapalli.

Kahes Põhja-Euroopa korvpalliliiga mängus sai Bearden kirja keskmiselt 12,5 punkti ja kolm korvisöötu. Karikavõidule aitas Bearden kaasa kahes mängus ning kogus poolfinaalis 10 punkti ja neli korvisöötu ning finaalis viskas neli punkti.

Tartu Ülikool Maks & Moorits peatreener Nikolajs Mazurs ootab mängujuhilt teistsugust mängu. "Esmalt meeskonna poolt kindlasti tänusõnad, et ta aitas meid detsembri tiheda graafiku juures ja oli ka osaline karikavõidus. Aga kui tulevikku vaadata, siis mängujuhilt ootan nii rünnakul kui kaitses teistsugust mängu – rohkem kate-kattest olukordi ja ladusamat rünnakut. Lamonte on teist tüüpi mängija ja sellepärast meie teed ka lahku lähevad. Soovime talle edu ja loodan, et ta leiab endale kiiresti uue klubi," sõnas Mazurs.

Pärast aastavahetust jätkub Tartu Ülikool Maks & Mooritsa hooaeg kahe kodumänguga. 5. jaanuaril võõrustatakse Põhja-Euroopa korvpalliliigas Krasnojarski Enisey meeskonda ning 8. jaanuaril tuleb Eesti-Läti liiga raames külla BK Ventspils.