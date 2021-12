Jefimova: auhind oli minu jaoks suur üllatus

Viis aastat järjest kuulus noorsportlase auhind Kelly Sildarule. Kuivõrd rõõmus sa oled, et see auhind nüüd sulle kuulub?

"Ma olen väga rõõmus. See oli ka minu jaoks päris suur üllatus, sest see on mu esimene aasta tippspordis ja olla Eesti noorsportlane on väga kõva sõna," ütles Jefimova.

Sa oled esimene ujuja, kes noorsportlase auhinna on saanud. Kindlasti on see ka hea sünnipäevakink, sest alles kaks päeva tagasi said sa 15-aastaseks.

"Muidugi on see väga hea kink. Sain just 15-aastaseks ja aasta on väga hästi läinud."

Millist starti sa kõige erilisemaks sel aastal pead? Loomulikult kõik teavad, et sa võitsid täiskasvanute EM-il hõbemedali, olümpial olid poolfinaalis ja muidugi kolm medalit juunioride EM-il.

"Minu jaoks on kõige tähtsam EM-i hõbe. See on ikkagi täiskasvanute tiitlivõistluste medal ja Eesti polnud ujumises viimased üheksa aastat seda saavutanud."