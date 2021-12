Zaitsev: tänase päevaga võib rahule jääda

Poolfinaali jõudis Daniel Zaitsev eelujumiste 12. tulemusega. Hommikul läbis ta 100 meetrit vabalt 47,08 sekundiga, mis on varasemast Eesti rekordist ligi nelja kümnendiku võrra parem. Seejuures oli Zaitsevi 50 meetri vaheaeg 21,81 ehk ülivõimsalt eelujumiste parim.

Ka poolfinaalis jõudis Eesti rekordimees 50 meetri pöördesse esimesena. Hommikune tulemus jäi siiski ületamata - Zaitsev lõpetas oma poolfinaali seitsmendal kohal ja sai kokkuvõttes 15. koha ajaga 47,42.

"Õhtul läksin veelgi suurema entusiasmiga starti, kuid käes on juba viies võistluspäev. Tundub, et keha ja organism on natuke juba väsinud. Tuli see tulemus, mis tuli, aga ikkagi oli vanast Eesti rekordist kiirem tulemus. Ma arvan, et võib tänase päevaga rahule jääda," rääkis Zaitsev.

Poolfinaalide kiireim Alessandro Miressi alistas ainsana 46 sekundi piiri.

Meeste 50 meetri liblikujumises kaitses edukalt maailmameistritiitlit Nicholas Santos. Nüüd juba 41-aastane Brasiilia sprinter tuli lühikeses basseinis maailmameistriks kolmandat korda.

Naiste 100 meetri rinnuliujumise võitis 17-aastane hiinlanna Tang Qianting, vaid kolme sajandikuga kaotas talle rootslanna Sophie Hansson. Neli naist ujusid esmaspäeval kiiremini Eesti rekordist, millega Eneli Jefimova võitis Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali.