Zaitsev: tahtsin finaali pääseda, aga jätkan positiivselt

Liblikujumise sprindis oli tulemuste tase poolfinaalis kõrgem kui ühelgi varasemal tiitlivõistlusel. Finaali pääsemiseks tuli alistada 22 ja poole sekundi piir. Ühe korra varem on ka Daniel Zaitsev seda suutnud, kui kaks aastat tagasi saavutas Euroopa meistrivõistlustel neljanda koha. Pühapäeval läbis ta 50 liblikat 22,61 sekundiga.

Kiirema poolfinaali, mille võitis Euroopa meister ning maailmarekordi kaasomanik, ungarlane Szebasztian Szabo, lõpetas Zaitsev seitsmenda ja sai kokkuvõttes kümnenda koha.

"Võrreldes hommikuse ujumisega suutsin vigu parandada, kuid ajaliselt tahtsin kiiremini ujuda, kindlasti finaalipääsu tagada. Seekord läks nii," tõdes Zaitsev intervjuus. "Arutame treeneriga kõik põhimomendid läbi, liigun järgmisse päeva positiivselt ja üritan ikka anda järgmisel alal endast maksimumi."

Nädala pärast 15. sünnipäeva tähistav Eneli Jefimova saavutusterohke aasta viimasele võistlusele väga kõrgete eesmärkidega ei läinud, sest väsimus annab tunda. Poolteist kuud tagasi Kaasanis Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali võitnud Jefimova läbis pühapäeval 100 meetrit rinnuli 1.05,44-ga. Kahe poolfinaali kokkuvõttes tuli 13. koht ja finaalipääsust jäi lahutama 0,63 sekundit. Finaali ei pääsenud ka teised Kaasanis samal distantsil medali võitnud naised.

"Kokkuvõttes jääme kindlasti rahule," sõnas Jefimova treener Henry Hein. "Näha oli, et siin on väsimus sisse tulnud ja tuli kohe algul paar tehnilist eksimust. Tõmmete arv ei olnud see, mis ta olema peaks, tempo läks liiga kõrgeks ja selle pealt lõppu päris sedasi ei jõudnud, nagu oleks soovinud. Aga kindlasti oleme rahul. Üks start on veel jäänud ja siis saame ära puhkama," lisas Hein.