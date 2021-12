Zaitsev Eesti rekordist: see on hea märk enne minu põhiala

Poolteist kuud tagasi Kaasanis Euroopa lühiraja meistrivõistlustel samuti poolfinaali pääsenud Daniel Zaitsev läbis laupäeval 50 meetri vabaltujumise 21,38 sekundiga. Oma varasemast rekordist, mida Zaitsev Kaasanis kordas, oli ta nüüd Abu Dhabis ühe sajandiku võrra kiirem. Kahe poolfinaali kokkuvõttes sai Eesti esisprinter 11. koha.

"Rohkem olen rahul veealuste osadega, kui ujumise endaga. Sportlane alati tahab kiiremini ja kiiremini, aga Eesti rekord ikkagi rõõmustab. See näitab, et vorm on ikka hea ja see on hea märk enne minu põhiala ehk 50 meetri liblikaujumist," ütles Daniel Zaitsev.

Lisaks kahele stardile vabaltujumises ujus Daniel Zaitsev laupäeval ka 50 meetrit liblikat, kui Eesti koondis sai kombineeritud segateateujumises 12. koha. Teist vahetust ujus Eneli Jefimova, kes valmistub pühapäeval startima oma põhialal 100 meetri rinnuliujumises.

"Eesmärgiks on poolfinaali pääseda. Selle eesmärgi täidame ära, siis on kõik õnnestunud. Näha on, et võib-olla vorm ei ole päris nii terav, kui EM-il. See on juba kaheksa kuu jooksul viies tiitlivõistlus, et veidi on nagu väsinud, aga läheme ikkagi anname endast parima," rääkis koondise treener Henry Hein.

Kolmanda võistlusõhtu finaalides võitsid Euroopa ujujad kaks kuldmedalit. Meeste 100 meetri liblikujumises tuli maailmameistriks itaallane Matteo Rivolta, edestades tiitlikaitsjat Chad Le Clos'd 17 sajandikuga. Kombineeritud segateateujumise võitsid hollandlased - vaid kaks sajandikku jäi neil puudu Kaasani EM-il püstitatud maailmarekordist.