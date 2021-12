Tuuli Tomingas eesolevast etapist: rada meenutab suusakrossi

Laskesuusatamise MK-sarja etapp Le Grand Bornandis algab neljapäeval, kui kavas on naiste 7,5 kilomeetri sprindisõit. Reedel sõidetakse meeste 10 kilomeetri sprindisõit ning laupäeval ja pühapäeval on kavas teatesõidud ja jälitussõidud. Tuuli Tomingase sõnul on Eesti võistkond eesolevaks etapiks valmistunud rahulikus tempos.

"Pärast Hochfilzeni etappe oleme võtnud väga rahulikult, et kolmest võistluspäevast taastuda. Tänane [kolmapäevane- toim.] trenn taastumise märke pigem ei näidanud, suhteliselt väsinud tunne on praegu. Eks see väsimus on ilmselt kõigil, kes on kolm võistlust järjest sõitnud," rääkis Tomingas.

Millise mulje on võistlusrada Tomingasele jätnud?

"Mulle siin meeldib, väga tehniline rada. Väga hästi peab oskama lugeda neid kurve ja üleminekuid. See on selline rada, mida ma nooruspõlves oleksin väga nautinud, sest natukene meenutab suusakrossi," ütles Tomingas.

"Tuult pole siin väga olnud ja tiiru minek on allamäge, seega pigem on kerge tiir," lisas Tomingas.

Eelmisel nädalavahetusel Hochfilzenis toimunud MK-etapil lõpetas Tuuli Tomingas 10 kilomeetri jälitussõidu 35. kohal. Teatesõidus sai Eesti naiskond koosseisus Tuuli Tomingas, Regina Oja, Susan Külm ja Johanna Talihärm kümnenda koha, Eesti meeskond koosseisus Rene Zahkna, Kristo Siimer, Kalev Ermits ja Raido Ränkel lõpetasid 14. kohal.

Kõiki laskesuusatamise MK-sarja etappe on võimalik otsepildis jälgida ETV või ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.