Prantslased võtsid jälitussõidus kaksikvõidu

Prantsusmaa laskesuusatajad võtsid 12,5 kilomeetri jälitussõidus kaksikvõidu. Esikoha teenis Quentin Fillon Maillet (1), teise koha sai Emilien Jacquelin (1; +31,5) ja kolmanda koha rootslane Sebastian Samuelsson (2; +38,2).

Esialgu sai telepildi järgi kolmanda koha hoopis prantslane Simon Desthieux (1; +38,2), kuid fotofiniši põhjal kuulus kolmas koht siiski Samuelssonile. Viienda koha sai noorakas Tarjei Bö (2; +38,7).





Incredibly close battle for the third place but after further review of the photo-finish, @SebbeSamuelsson finishes third! https://t.co/4frvI9KrbV