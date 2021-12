Tomingas: sõidutunne hakkab veits uimaseks minema

"Oli okei. Sõidutunne hakkab juba veits uimaseks minema. Olin täna hommikul omadega täitsa udu. Unustasin igasugu asju igale poole ja ei olnud väga kohal," lausus Tomingas ERR-ile.

"Arvata, et see on sellest, et kaks päeva on võisteldud. See on normaalne, kõigil on, aga suhteliselt uimane start oli."

35. koht tähendas MK-sarjas punkte. "Loomulikult tahaks stabiilselt top kahekümnes võidelda," lausus Tomingas. "Minu jaoks see punkt iseenesest nii oluline ei ole, aga kui hakkame aasta lõpus koondtabelit kokku panema, siis kahjuks saavad need punktid määravaks."

Laskesuusatamise maailma karika sari jätkub järgmisel nädalal Prantsusmaal Le Grand-Bornard'is.