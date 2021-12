Oja ja Talihärm pääsesid jälitussõitu, Tomingas põrus lasketiirus

Teise koha sai kodupubliku rõõmuks prantslanna Anais Bescond (0; +15,4). Kolmas oli kaks möödalasku teinud rootslanna Elvira Öberg (2; +16,1).

Neljandaks tuli austerlanna Lisa Theresa Hauser (0; +24,9), viies oli venelanna Kristina Reztsova (1; +26,7) ning kuues valgevenelanna Dzinara Alimbekava (1; +34,7).

Susan Külm lõpetas kolme trahviringiga 81. kohal (3; +2.38,9). Tuuli Tomingas käis kokku kuuel trahviringil ning lõpetas võistluse 103. positsioonil (6; +5.58,4).

Naiste jälitussõit on kavas laupäeval.

Enne võistlust:

Kolm senist naiste sprindisõitu on saanud kolm erinevat võitjat, kui Östersundis võidutsesid Hanna Öberg, Lisa Theresa Hauser ja Hanna Sola. Tuuli Tomingase senine parim koht on detsembri teisel päeval Östersundis saadud 21. koht.

"Pärast Hochfilzeni etappe oleme võtnud väga rahulikult, et kolmest võistluspäevast taastuda. Tänane [kolmapäevane- toim.] trenn taastumise märke pigem ei näidanud, suhteliselt väsinud tunne on praegu. Eks see väsimus on ilmselt kõigil, kes on kolm võistlust järjest sõitnud," rääkis Tomingas kolmapäeval ERR-ile.

"Mulle siin meeldib, väga tehniline rada. Väga hästi peab oskama lugeda neid kurve ja üleminekuid. See on selline rada, mida ma nooruspõlves oleksin väga nautinud, sest natukene meenutab suusakrossi," ütles Tomingas.

Tomingas läheb neljapäeval starti numbriga 21, Regina Oja stardinumbriks on 47, Susan Külmal 78 ja Johanna Talihärmal 102. Kokku on startijaid 107.