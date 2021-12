Tomingas: mul ei ole õrna aimugi, mis juhtus

"Ma ei tundnud enne starti, et täna ei oleks hea päev. Suhteliselt okei oli olla," ütles Tomingas pärast võistlust.

Esimeses lasketiirus tegi Tomingas kaks möödalasku ning teises tiirus neli. "Mul ei ole õrna aimugi, mis juhtus, sest ma ei tea, kuhu need lasud läksid. Infot ma raja peal ei saanud ja püsti lihtsalt ei kukkunud märgid alla. Ma ei oska seletada, mis toimus."

"Ma küsisin, kas ma tulen rajalt maha, aga öeldi, et tiksu lõpuni," sõnas Tomingas. "Kindlasti ma ei jää rahule selle esimese trimestriga. Oleks lootnud enamat."

Susan Külm lasi esimeses tiirus puhtalt, kuid teises tiirus jäid kolm märki püsti. "Ma ei mõelnud enne teist tiiru, et siit võiks nüüd midagi ilusat tulla. Ma üritasin oma tegevusele keskenduda, aga kuidagi jube raske oli. Lihtsalt juba tiirus seista oli raske. Pärast lasku ma sain aru, mis vea ma tegin," rääkis Külm. "Lootsin, et trimestri algus on parem."