30-aastane sakslane sai sprindis karjääri esimese MK-etapivõidu

Laskesuusatamise MK-hooaja kolmandal sprindivõistlusel võidutses meeste seas sakslane Johannes Kühn, kellele on see karjääri esimeseks MK-etapivõiduks. Eestlased jälitussõitu ehk 60 parema sekka ei jõudnud.

30-aastane sakslane, kelle auhinnakappi kuulub kolm juunioride MM-kulda, tegi püstitiirus ühe möödalasu ja edestas finišis lamadestiiru järel ühel trahviringil käinud rootslast Martin Ponsiluomat 14,3 sekundiga. Üllatusmehena pääses pjedestaalile ka puhtalt lasknud valgevenelane Anton Smolski (+20,5).

Kaks eelmist sel MK-hooajal sõidetud sprinti võitnud rootslane Sebastian Samuelsson tegi reedel kolm möödalasku ja piirdus 44,8-sekundilise kaotuse juures 14. kohaga. Alt läksid ka norralased: parimana oli Tarjei Bö viies (+23,0), Vetle Sjaastad Christiansen 16., Sturla Holm Lägreid 20. ja Johannes Thingnes Bö 29.

Eesti mehed 60 parema sekka ei jõudnud: Rene Zahkna (2+1) kaotas Kühnile 2.41,3, Kalev Ermits (1+2) 2.55,3 ning Raido Ränkel (1+3) 2.58,3.

Enne võistlust:

Mõlemad Östersundis toimunud sprindid võitis kodupubliku rõõmuks olümpiavõitja Sebastian Samuelsson, üks teine koht kuulus MK-sarja üldliidrile Vetle Sjaastad Christiansenile ning teine Emilien Jacquelinile.

"Ma ootan juba väga päikest, sest pole seda tükk aega näinud. See annaks mulle lisamotivatsiooni. Tahan heade sõitudega jätkata ja vaatan ikka ettepoole," rääkis Sebastian Samuelsson Hochfilzeni etapi eel ERR-ile.

Kas Rootsi koondise hea hooaja algus on olümpiavõitjat ka üllatanud? "Koondise esitus ei ole mind üllatanud, küll aga olen üllatunud, et olen suuskadel seni nii kiire olnud. Ma ei oodanud seda. Aga on hea tunda end tugevana ja loodan samamoodi jätkata," sõnas Samuelsson.

Eestlasi on neljapäeval stardis kolm: Rene Zahkna stardinumbriks on 25, Kalev Ermitsal 63 ja Raido Ränkel stardib numbriga 99. Kokku läheb rajale 119 meest.