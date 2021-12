Eesti meeskond lõpetas teatesõidu 14. kohal, võitis Norra

Eesti avavahetust sõitnud Rene Zahknal läks esimeses tiirus vaja ühte varupadrunit ning tiirust väljus ta üheksandal kohal. Teises tiirus lasi Zahkna puhtalt ning andis vahetuse üle kaheksandana (+19,9).

Teist vahetust sõitnud Kristo Siimer pidi teises tiirus kasutama kolme varupadrunit ja andis vahetuse üle Kalev Ermitsale 13. kohal (+1.26,5). Ermits kasutas esimeses tiirus ühte varupadrunit, teises tiirus lasi puhtalt ning andis vahetuse üle Raido Ränkelile 10. positsioonil (+2.17,1).

Ränkel pidi esimeses tiirus käima ühel trahviringil, teises tiirus kasutas kolme varupadrunit ning tõi Eesti finišisse 14. kohal (+4.00,2).

Meeste teatesõidu esikolmik oli sama, mis nädal tagasi Östersundis. Esimeseks tuli Norra koondis koosseisus Sturla Holm Lägreid, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö ja Vetle Sjaastad Christiansen (1.14,34). Teine oli Prantsusmaa (+21,2) ning kolmas Venemaa (+47,3).

Enne võistlust:

Meeste hooaja teises teatesõidus on stardis 27 meeskonda, Eesti stardinumber on 19. Eesti meeskond on võistlustules koosseisus Rene Zahkna, Kristo Siimer, Kalev Ermits ja Raido Ränkel.

Hooaja esimese teatesõidu Östersundis võitis Norra meeskond. Teisena ületas finišijoone Prantsusmaa ning kolmandaks tuli Venemaa. Eesti meeskond lõpetas sõidu 19. positsioonil.