Oja: sõit oli okei, aga laskmine oli halb

Sprindisõidu avatiirus eksis eestlanna kahel korral, kuid teise tiiru läbis eestlanna eksimusteta. Finišis kaotas Oja võistluse võitnud Hanna Solale 2.50,6 ning teenis kokkuvõttes 63. koha.

"Sõit oli enam-vähem, aga see kaks [kaks eksimust - toim.] kohe alguses. Kuidagi liiga varakult läheb see võimalus ära. Sellega ma kohe kindlasti rahul ei ole," rääkis Oja, kuid lisas, et sõiduga jäi ta pigem rahule.

"Sõiduga olen jah rahul. Suutsin ennast kuidagi motiveerida nendel lõikudel, kus tean, et pigem kaotan aega. Sõit oli okei, aga laskmine oli ikkagi halb," lisas Oja.

Eestlannadest pääses ainsana pühapäevasele jälitussõidule Tuuli Tomingas, kes lõpetas 54. kohal (3; +2.37,9). Susan Külm lõpetas 72. kohal (1; +3.01,0) ja Johanna Talihärm sai 100. koha (3; +4.08,6).