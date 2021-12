Prantsusmaa MK-sarja etapile oodatakse rekordarv publikut

Prantsusmaa laskesuusatamise buum toob nädalavahetusel raja äärde koguni 70 000 laskesuusafänni ja inimesed on tulnud vaatama suisa ametlikke treeninguid.

"Meil on hea vaadata neid suusatamas ja me kasutame seda võimalust. Meil endal pole järgmistel päevadel varianti siia tulla ja sellepärast tulime me täna trenne vaatama," rääkis laskesuusafänn Simon.

Prantsusmaa MK-sarja etapil võisteldakse sprintides, jälitussõitudes ja sel hooajal esimest korda ühisstardis sõitudes. Eesti koondis pole võrreldes Hochfilzeni etapiga muutunud ja neljapäevasele naiste sprindisõidule stardib koondise esinumbrina Tuuli Tomingas, kes 30 MK-punktiga üldarvestuses 43. kohal.

"Pärast Hochfilzeni etappe oleme võtnud väga rahulikult, et kolmest võistluspäevast taastuda. Tänane [kolmapäevane- toim.] trenn taastumise märke pigem ei näidanud, suhteliselt väsinud tunne on praegu. Eks see väsimus on ilmselt kõigil, kes on kolm võistlust järjest sõitnud," ütles Tomingas.

Neljapäevase naiste sprindisõidu otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 15.00.