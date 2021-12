Hochfilzenis võidutses Sola, Tomingas sai 54. koha

Reedel sõidetud naiste 7,5 kilomeetri sprindisõidu võitis valgevenelanna Hanna Sola (0; 20.44,4), kes teenis karjääri esimese MK-sarja etapivõidu. Teisena lõpetas prantslanna Justine Braisaz-Bouchet (2; +46,8) ja kolmanda koha sai norralanna Marte Olsbu Röiseland (0; +50,3).

Eestlannadest pääses ainsana pühapäevasele jälitussõidule Tuuli Tomingas, kes lõpetas 54. kohal (3; +2.37,9). Tomingas läbis avatiiru puhtalt, kuid teises tiirus eksis eestlanna kolmel korral.

Regina Oja teenis 63. koha (2; +2.50,6), Susan Külm lõpetas 72. kohal (1; +3.01,0) ning Johanna Talihärm sai 100. koha (3; +4.08,6).

Enne võistlust:

Esimesel Östersundis toimunud sprindil edestas Hanna Öberg Anais Chevalier-Bouchet'd ja Marte Olsbu Röiselandi, nädalapäevad hiljem haaras Lisa Theresa Hauser võiduga MK-sarja kollase liidrisärgi. Teine oli Elvira Öberg ja kolmas Hanna Sola.

Östersundi teises sprindis tegi hea võistluse Tuuli Tomingas, kes sai puhta laskmise juures 21. koha. Tomingas on stardinumbriga kaheksa rajal ka täna, samuti on eestlannadest stardis Regina Oja (40), Susan Külm (77) ning Johanna Talihärm (96).

"Hochfilzen oli suvel viimane laager, kus end veel täiesti hästi tundsin. Loodetavasti leian selle hea tunde siit Hochfilzeni pealt üles. See ongi peamine," sõnas Johanna Talihärm neljapäeval ERR-ile. "Östersundi etapi lõpus oli mul lisaks väike külmetus, sõitsin tegelikult natuke nohusena. See on nüüd üle läinud ja tahaks loota, et väikesed tagasilöögid, mis mind Östersundis lisaks tabasid, on nüüd minevik."

"Reedeks ei luba suurt lumesadu. Pigem ei ole rada väga kiire, aga mitte ka väga aeglane. Kui tavaliselt on siin olnud jäiseid kurve, siis sellise lumega seda jääd ei teki, mis on positiivne," iseloomustas Talihärm olusid.