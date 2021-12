HC Tallinna peatreener leegionäride puudumisest: see oli täielik katastroof

Kuigi mängu esimesed minutid olid veel üsna võrdsed ja Tallinn kuue mänguminuti järel ainult üheväravalises kaotusseisus, tallinlaste hoog peatus ja kümmekond minutit püsiti hoopis kuival.

Armis Priskuse mõningad tõrjed, vastaste kohati lohakas rünnak ja Eesti klubi väike spurt aitasid vahe taas korraks kolmeväravaliseks kahandada, kuid poolaja lõpuks juhtis Rootsi klubi seitsmega, 17:10.

"Algusest läks mul päris hästi, kaitse ka natuke aitas ja kuue pealt sain päris mõned head pallid kätte, aga oli ka selliseid lihtsaid palle, mis läksid sisse ja natukene tegi raskeks selle," lausus väravavaht Priskus ERR-ile.

"Neil oli kindlasti ka rohkem vahetust ja kõvem pink. Meil olid osad põhivennad puudu, aga mängisime selle pealt, mis meil oli. Andsime endast parima."

Teisel poolajal Alingsas enam midagi juhuse hooleks ei jätnud - visked tabasid, ka nende väravavaht tegutses hästi, Tallinna rünnakut pärssis lisaks kaheminutilistele karistustele ka heade ründajate puudus, sest kõik kolm ukrainlasest leegionäri olid väljas - vigastuse, viisa ja tööloa pikendamise tõttu. See mõjus meeskonnale eriti.

"Sellel oli tohutu mõju jah. Ma ei suuda isegi sõnades kirjeldada, kui palju nende

puudumine meile tähendab, see on lihtsalt täielik katastroof," oli peatreener Bo Östergaard pettunud.

"Need kolm pallurit mängiksid tavaolukorras terve mängu algusest lõpuni, nüüd aga pidime peaaegu 60 minutiks platsile panema mängijad, kes ehk tavaolukorras saaks vaid 10-15 minutit mänguaega. Nii et selline vahe."

Kordusmängu Rootsi klubiga peab HC Tallinn pühapäeval. Kaotada pole enam midagi, aga 18-väravalist vahet pole lootustki tasa ka teha.

"Rootslased tulevad võib-olla natuke lihtsamalt peale... võib-olla oma varumeestega, kuigi ma arvan, et nad on ka kõvad," lausus Priskus. "Aga ise loodame selle vahe vähemalt poole väiksemaks teha. Et ei oleks 18, vaid üheksa."