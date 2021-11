Ilves karjääri parimast tulemusest: olin finišis täiesti tühi

"Olen ka varem MK-sarjas olnud teine ja neljas, aga siis oli seltskond palju hõredam," rääkis Ilves pärast võistlust ERR-ile. "Ma ei saa muud öelda, kui et oli elu parim tulemus. Kindlasti tuleb sellega rahul olla ja arvestades sõidu käiku, oleksin võinud olla esimene või 15., sest sõidu kulg oli päris meeletu."

Ilves kaotas etapivõidu saanud sakslasele Terence Weberile 2,8 sekundit. Teine oli Eric Frenzel (+1,2) ja kolmas Vinzenz Geiger (+2,3) ehk eestlast jäi kohast pjedestaalil lahutama pool sekundit.

"Sõitsin ennast täna nii tühjaks. Tõusu peal oli mul ainult üks siht: sõidan nii kiiresti finišisse kui suudan ja kui finišijoon tuli, oli korralik black-out, nagu öeldakse. Ma ei mäleta sellest väga midagi, olin maas ja ausalt öeldes isegi ei teadnud, mitmes ma olin. Viimaste meetritega andsin kõik ära ja keha oli lõpus täiesti tühi," tõdes Ilves.

Hüppemäel kolmanda tulemuse teinud Ilves startis liidrist ja hilisemast võitjast Weberist kaheksa sekundit hiljem, 10 km suusadistantsil suurenes juhtgrupp poolel maal kümnepealiseks ja kasvatas edu ligi poolele minutile. Lõputõusu eel hakkasid jälitajad vahet vähendama, aga Ilves pidas grupis vastu ja võitja selgitati finišisprindis.

"Sõidu kulg sobis mulle, vahepeal läks tempot peale, aga üldjuhul oli tempo mõõdukas. Tunne oli väga hea, ei tundnud kordagi, et sõidu ajal oleks meeletult raske olnud," kinnitas Ilves. "Natuke oli viimase tõusu otsas hirm, keegi ei tahtnud juhtohje enda kätte võtta ja nägin, et tagant tuli grupp. Tegin õigesti, ei hakanud lolli otsust tegema ja läksin lõpu peale välja."

"Maailma tase on meeletult tihe. Nagu hooaja eel ütlesin: mul on potentsiaali, et ees olla, aga see tähendab, et pean õnnestuma hüppemäel, suusarajal peab olema hea tunne, head suusad ja kõik muu, siis võib tänaseid tulemusi tulla," kinnitas Ilves.