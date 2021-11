Legendaarne Manninen: Ilvest ootab ees palju edukaid aastaid

"Kahevõistlus areneb kogu aeg, aga on väga muljetavaldav, kui suure arengu on läbi teinud murdmaasuusatamise osa. Võistlustel poodiumile pääsemiseks peab olema väga hea hüppaja ja samas ka väga hea suusataja. Parimate hüppajate sõiduvahed on nõnda väikesed, et hüppe ajal ei jää ruumi ühelegi veale," mõtiskles Manninen Eesti suusaliidu pressiteate vahendusel.

Soomlase sõnul on kahevõistlus pääsenud ka Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS-i) uuenduslikest meetmetest, sest publikut raja äärde jagub. "Arvan, et kahevõistluse võlu peitubki selles, kuidas ühendada kaks täiesti erinevat spordiala ning samal ajal on just see probleemiks teistele aladele. Gunderseni meetod on väga selgesti arusaadav ning tekitab samas pealtvaatajates palju põnevust. Minu hinnangul on kahevõistlejad põhja suusaalade supermehed ja supernaised!" rääkis soomlane.

Kahe nädala pärast, 10.-12. detsembril toimub MK-etapp juba Otepääl. Eesti parim kahevõistleja on Rukal hooaega alustanud kaheksanda ja neljanda kohaga ning Manninenil on tema kohta öelda vaid häid sõnu.

"Kristjan on väga hea suusahüppaja ning ta on viimate aatate jooksul kõvasti arenenud. Muidugi peab ta saama veel paremaks suusatajaks ning see nõuab veel tööd. Siiski usun, et tal on veel palju edukaid aastaid ees," hindas Manninen.

Seejuures võib Manninen juba õige pea nii Eesti kui Soome koondisega kokku puutuda. Nimelt ei välista Finnairi piloodina töötav soomlane võimalust, et just tema on Pekingi olümpiamängudele suunduva tšarterlennu piloot. "On šanss, et lennutan nii sportlased kui ka nende varustuse Pekingisse. See oleks minu unistus, kui saan Soome kahevõistlejad isiklikult olümpiale kohale viia," ütles Manninen.