Mae kahevõistluse MK-etapist: suusarada on nagu meie parematel päevadel

Otepää ja Tehvandi on kümne päeva pärast algavaks kahevõistluse MK-etapiks valmis.

Tehvandi Spordikeskuse juhataja Jaak Mae sõnul on võistlusrada heas seisukorras.

"Kõige suurem kogus, kuhu lund läheb, on suusastaadion. Kõik sõltub muidugi temperatuuridest, aga praegu on kõik kulgenud plaanipäraselt. Tehvandi Spordikeskuse suusarajal sai esimesi ringe teha juba reedel," ütles Jaak Mae.

"Nädala lõpuks saame 2,5-kilomeetrise raja korralikult valmis. Rada on nagu meie parematel päevadel ikka – laskesuusastaadionilt suusahüppemäeni ja tagasi. Hobuseraua tõus on muidugi sees," kinnitas Mae.

Suusahüppemägi on lumevaiba all juba eelmisest nädalast. "Viimistlustööd veel käivad. Täna [kolmapäeval - toim.} oli mäemeistril plaan teha hoovõturada korda, kuid mäel on loodetavasti vajaminev lumi olemas," hindas Mae.

Otepää võõrustab kahevõistluse MK-sarja etappi teist korda, kuid esimest korda on Eestis stardis ka naised. Võistluse ajaks saabuvad talvepealinna 16 erineva riigi võistkonnad, nende koosseisus enam kui 100 inimest. Eesti kahevõistlejatest on võistlustules vennad Kristjan ja Andreas Ilves.

Otepää MK-etapp toimub 10. kuni 12. detsembrini ning pileteid saab soetada Piletitasku müügikeskkonnast. Reedesed eelvõistlused on pealtvaatajatele tasuta. Laupäevaseks või pühapäevaseks võistluspäevaks on võimalik soetada ühe- või kahepäevapilet. Alla 12-aastased spordisõbrad pääsevad üritusele tasuta.