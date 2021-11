Kaotuseta püsiv Tartu Bigbank püüab Leedust järjekordset võitu

Mäng Leedus algab laupäeval, 27. novembril kell 19.30.

Tartu käis viimati liigamängus platsil üle-eelmisel nädalavahetusel, mil saadi 3:0 võit nii Daugavpilsi Ülikooli kui Jekabpilsi Luši vastu. Sel kolmapäeval alistati Aadu Luukase karikavõistluste esimeses poolfinaalis samuti kindlalt 3:0 Pärnu Võrkpalliklubi.

Ühtki kaotust Alar Rikbergi juhendatav meeskond sel hooajal kodustes sarjades saanud polegi ja Balti liiga tabelit juhitakse täisedu 21 punktiga, võidetud on kõik seitse kohtumist. Lisaks on saadud korralik karastus ja koormus Meistrite liiga eelringides ja seejärel CEV Cupil.

Liigatabelis on Tartu järel teine 18 punktiga TalTech ning kolmas samuti 18 punktiga Tallinna Selver. Neljas on Gargzdai, kes on kogunud üheksa punkti ja viies kolme punktiga Pärnu.

Peatreener Alar Rikberg ütles, et võitudest ta veel väsima ei hakka ja igavust ei tunne ning suudab jätkuvalt meeskonda motiveerida. "Olen pidanud sellega tegelema, et motiveerida mehi. Kui võidud tulevad näiliselt lihtsalt, on ka trennis mängijal end sisemiselt raskem sundida. See on minu ülesanne hoida fookus paigas ka sellises olukorras. Ka karikamäng Pärnuga näitas, et see on seni õnnestunud. Ja motivatsiooni leidmine pole eriti raske, kui vaadata, kui heas hoos on olnud TalTech, kes peale meie kõiki võitnud üsna kindlalt. Ei saa endale lubada ebaõnnestumisi ja altminekuid, selles osas on tabeli tipp ikkagi tihe ja põnev," sõnas Rikberg.

Peatreeneri sõnul üllatas teda veidi Gargzdai üsna kindel allajäämine Selverile ja TalTechile viimastes mängudes. "Meenutades, kui enesekindlalt nad hooaega alustasid ja kui kindlalt Pärnu alistasid, siis see oli üllatav. Eks nüüd näha ole, kas nende hoog ongi raugenud või tegid Tallinna klubid lihtsalt nii head mängud. Välisvastastest on ikkagi nemad ja Jekabpils need, keda tuleb kõige tõsisemalt võtta," kinnitas ta.

"Oleme saanud pärast eurosarju nüüd hästi taastuda ja trenni teha. Eelmisel nädalal tegime taas ühe raskema jõusaali perioodi. Siit-sealt mõnel mehel keha tunda annab, aga üldiselt oleme heas hoos ja proovime selle seisu Leedus ka punktideks realiseerida," lisas Rikberg.