Selver ja Bigbank olid ka pühapäeval Läti klubide jaoks liiga kõvad pähklid

Tartu Bigbank võõrustas pühapäeval Läti tugevaimat klubi Jekabpilsi Lušit ning võttis veenva 3:0 (25:20, 25:17, 25:16) võidu. Sellega lõpetas Tartu meeskond raske, ent eduka neljamängulise nädala, mille esimeses pooles kohtuti kahel korral Venemaa tippklubi Kaasani Zenitiga, kirjutab volley.ee.

Pühapäeval olid Bigbanki eest taas platsil põhimehed ning resultatiivseimaks kerkis 16 punktiga (+13) Albert Hurt, Valentin Kordas lisas 13 (+11) ning Martti Juhkami 11 (+7) punkti. Lätlaste edukaimad olid võrdselt 12 punktiga Janis Medenis ja Armands Abolins.

Tartu oli vastasest üle igas elemendis: vastuvõtt Tartule 73% vs 56%, rünnak 57% vs 39%, blokk 4 vs 1 ja serv 4 vs 0.

Teises pühapäevases Eesti - Läti vastasseisus alistas Tallinna Selver samuti 3:0 (25:18, 25:15, 25:22) Daugavpilsi Ülikooli/Ezerzeme. Selveri kasuks tõi kanadalane Johnson Pierce 15 silma (+10), 12 punkti (+9) panustas Timo Lõhmus ning kaheksa (+5) Denis Losnikov. Selveri vastuvõtt oli 31%, ent rünnakuid lahendati 63-protsendiliselt, blokipunkte teeniti üheksa ja servil löödi neli ässa (millest kolm lõi Losnikov). Eksiti 16 pallingul.

Daugavpilsi edukaim oli üheksa punktiga (-1) Andris Širjakovs. Lätlaste vastuvõtt oli 32%, rünnak 41%, blokipunkte ei saadud ja servil löödi kuus ässa (vigu tehti 15).

Credit24 meistriliiga tabelis on täiseduga jätkaval Bigbankil nüüd seitse võitu ning 21 punkti. Selveril on teisena võidetud viis ja kaotatud kaks kohtumist ning punkte koos 15. Kolmandal kohal paikneb TalTech 12 punktiga, neljas on Gargzdai Amber-Arlanga üheksa punktiga, viies Jekabpilsi Luši kolme ning kuues Pärnu Võrkpalliklubi samuti kolme punktiga.