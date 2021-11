Verstappen võtab tiitlivõidu korral uue võistlusnumbri

Max Verstappeni vormeli võistlusnumber on 33, ent hollandlane rääkis Brasiilia GP eel, et sarja tiitlivõidu korral võtab ta järgmise hooaja võistlusnumbriks number ühe, vahendab Reuters.

Võistlusnumber üks on reserveeritud vormel-1 sarja tiitlivõitjale, kuid viimati kasutas numbrit sakslane Sebastian Vettel, kui ta 2014. aastal võitis Red Bulliga oma neljanda tiitli. Seitsmekordne maailmameister ja tiitlikaitsja Lewis Hamilton (Mercedes) on vaatamata võimalusele eelistanud sõita võistlusnumbriga 44.

"Loomulikult [vahetan numbrit - toim.}. Kui tihti tuleb võimalus sõita võistlusnumbriga üks? See on kindlasti tark mõte ka turundamise vaatepunktist," rääkis numbrivahetusest Max Verstappen.

Neli etappi enne hooaja lõppu on Verstappeni edu Hamiltoni ees 19 punkti. Vaatamata sellele tõdes hollandlane, et tiitlivõit pole veel käeulatuses.

"Nelja etapi jooksul võib palju juhtuda. Hetkeseis on hea, aga see võib kiiresti muutuda. Mul on olnud suuremaid eduseisusid, mis on näiteks kahe etapiga kadunud," ütles Verstappen.

Brasiilia GP kvalifikatsioon algab reedel kell 21.00. Laupäeval sõidetakse sprindisõit, mis algab kell 21.30 ning pühapäevase võidusõidu algusaeg on kell 19.00.