Olümpiapronks jagas Tartule kiitust: oli meeldiv mängida ägedat võrkpalli

Tartu esitust võib eurosarjades tänavu kindlasti väärikaks lugeda. Mängud tippklubi Kaasani Zeniti vastu olid julge, kuid olulise sammu puhul omamoodi preemia.

"Ma arvan, et nii treeneritele kui mängijatele olid need kaks väga suurt võrkpallimängu. Oli au mängida sellise võistkonna vastu," kinnitas ERR-ile Tartu abitreener Oliver Lüütsepp.

Zeniti pallurid on maailmas justkui võrkpalli saadikud. Näiteks USA koondise sidemängija, Venemaa klubiga selle hooaja eel liitunud Micah Christenson ei pidanud paljuks enne kolmapäevast kohtumist pühendada paarkümmend minutit Tartu klubi noortest kasvandikest pallipoistele. Pärast kohtumist analüüsis Christenson, millest jääb Tartul võrreldes tema praeguse koduklubiga puudu.

"Ma arvan, et meie meeskonna ja Eesti meeskonna suur erinevus peitub pikkuses," sõnas Christenson. "Ma arvan, et on väga raske olla sama pikk kui venelased. Ka USA koondis, mille liige ma olen, jääb venelastele pikkuses kõvasti alla. Sealt tuleb suur vahe."

"Aga Tartul on palju kõrgele kerkivaid mängijaid, kes hüppavad väga hästi ja ründavad palli hästi. Oli meeldiv. Oli meeldiv võidelda ja mängida ägedat võrkpalli," lisas ameeriklane.

Enne euromänge pani peatreener Alar Rikberg meeskonnale eesmärgi vähemalt üks vastane alistada. Sellega sai Tartu hakkama, sest Meistrite liigas oldi paremad Šveitsi klubist Amriswil.

"Kõige raskem hetk oli meil vaimselt teine ring Benfica vastu kodus," arvab Lüütsepp. "See hirmus suur tahtmine just see ring ka edukalt läbida ja järgmisse ringi minna sai meist meist võitu. Seal me olime närvilised, seal me kaotasime mingitel hetkedel natukene pea ja olime ka kerges paanikas oma tegevuses.

Me tunnetasime seda võimalust ja tol hetkel me ei olnud valmis rahulikult seda enda kasuks pöörama."

Juba nädalavahetusel kohtuvad tartlased Balti liigas Daugavpilsi ja Jekabpilsiga.