Tartu võitles vapralt, kuid Kaasan võttis 3:0 võidu

Tasavägise avageimi võitis Kaasan 25:21. Venemaa tippklubi läks avageimi ruttu 7:3 juhtima. Tartu peatreener Alar Rikberg võttis aja maha ning seejärel suutis Tartu mängu paremini sisse saada. Tartu oli avageimis pidevalt kolme- ja neljapunktilises kaotusseisus, kuid avageimi keskel suutis Tartu vähendada kaotusseisu 16:18 seisule.

Tartu hea hoo peatas Kaasani peatreeneri poolt võetud mõtlemispaus ning seejärel jätkas Venemaa klubi avageimi kontrollimist. Tasavägine esimene geim lõppes Kaasani 25:21 võiduga.

Teist geimi läks Kaasan 2:0 juhtima, kuid ebaõnnestunud alguse järel suutis Tartu seisu viigistada 3:3-le. Seejärel haaras Kaasan taas eduseisu, kuid peagi oli tablool uuesti viigiseis, 8:8.

Tartu suutis Kaasaniga sammu pidada kuni 11:11 seisuni, misjärel võitis Venemaa tippklubi järgmisest kaheksast punktist kuus ning seis oli 17:13 Kaasani kasuks.

Teise geimi võitis Kaasan 25:17 ning kindlustas edasipääsu CEV karikavõistluste järgmisesse ringi.

Kolmandaks geimiks andis Kaasan võimaluse mitmele varumehele. Tartu läks kolmandat geimi 2:1 juhtima, kuid peagi oli tablool 4:7 kaotusseis. Tartu võitles südikalt tagasi ning geimi keskel oli viigiseis 14:14.

Veel 17:18 seisul tundus, et Tartu suudab kohtumisest ühe geimi võita, ent mitme vea tõttu suurenes kaotusseis 18:21-le ning lõpuks võitis Kaasan kolmanda geimi 25:19.

Albert Hurt (+2) ja Mart Naaber (+6) tõid Tartule võrdselt seitse punkti. Vastaste parim oli Dmitri Volkov (+9) 13 silmaga.

Enne mängu:

Tartu kaotas teisipäevases avamängus kaks esimest geimi, kogudes vastavalt 21 ja 18 punkti, aga kolmanda lõpus üllatati Kaasanit võimsa ründemänguga ning võeti geimivõit. Ka neljandas geimis oli Tartu heas hoos, paraku tuli lõpuks ikkagi vastu võtta 1:3 kaotus.

"Kui meie mäng jookseb, siis oleme me võimelised kõigiga mängima ja seepärast ma selle kolmanda geimi üle nii õnnelik olengi, et seda vastane ei andnud, selle me ise võimuga võtsime ära," rääkis mängu järel Tartu peatreener Alar Rikberg.

"See on vastane, kellega kannatab ka mängida, tuleb mitte tunda liigselt aukartust ja ülistamist nende superstaaride vastu. Oma asja ajades saame me mängus püsida. Kõik on võimalik," lisas Rikberg.

Kaasani sidemängija Micah Christenson tunnustas teisipäevase mängu järel esimese asjana vastast. "Enne, kui ma midagi muud räägin, tahan ma vastasmeeskonda tunnustada: Tartu mängis head võrkpalli, eriti kolmandas ja neljandas geimis. Nad tegutsesid meeskondlikult hästi, nurgad ja diagonaal olid teravad ja ohtlikud ning ka kõik teised tegid oma töö ära. Saime nüüd Tartust samuti parema pildi ette ja püüame homseks [kolmapäevaks] omi asju paremini teha," ütles Christenson.