Hurt: oleme üldpildiga rahul

"Tooksin nendest kohtumistest välja rünnakute lahendamised. Sellise bloki vastu ei saa tihtipeale rünnakuid lahendada. See oli väga kõva osa nendest mängudest, et sai sellise bloki vastu ennast proovile panna," rääkis kolmapäeval Tartu Bigbanki parimana seitse punkti toonud Albert Hurt.

"Eile [teisipäeval - toim.] õnnestus meil natukene rohkem Kaasanit surve all murda. Täna [kolmapäeval - toim.] tuli meil rohkem vigu sisse, mis on loogiline, kuna oled rohkem väsinud ja hakkad lõpuks üle pingutama. Arvan, et oleme üldpildiga rahul," ütles Hurt.

"Ülimalt rahul olen eurohooajaga. Kui praegu mõelda, et ei oleks eurosarja mänge mänginud, siis oleks hooaja ilme hoopis teine. Praegu tunneme, et oleme vormis ja meil on sellised mängud all, et Eesti liigas on ootused kõrgel," lisas Hurt.

"Meil tulevad kohe uued mängud laupäeval ja pühapäeval. Sinna pole palju aega. Need mängud on vaimselt raskemad, aga peame suutma neid ka igal juhul hästi mängida," märkis Hurt.