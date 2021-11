Rikberg: raske oli, aga langesime võideldes

"Meil polnud ära vajumist ja pidasime füüsiliselt vastu. Ainult positiivset on nendest kahest päevast endaga kaasa võtta. Selge oli see, et täna [kolmapäeval - toim.] oli vastase keskendumine teine," rääkis eurosarja korduskohtumise järel Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg.

"Rääkisin just Kaasani peatreeneriga, kes ütles enne mängu, et igat vastast tuleb austada. Eile [teisipäeval - toim.] oli näha, et need ei ole ainult sõnad. Väga liigutav on seda kuulda sellise tasemega meeskonna peatreenerilt," sõnas Rikberg.

"Igati imetlusväärne, milline meeskond ja millised mängijad meil siin Tartus on. Vastase keskendumine oli parem ja nad servisid hullumeelselt. Raske oli, aga langesime võideldes," tõdes Rikberg.

"Oma olemuselt on selline mäng [eurosarja mäng - toim.] kiirem. Kõik need otsused, millal time out'i võtta või millal vahetusi teha tuleb langetada kiiremini. Kui Eesti liigas pole viis mängu järjest pidanud aega maha võtma, siis nüüd kui jääd ühe punktiga hiljaks, võib see olla otsustav. Keskendumine peab olema hoopis teistsugune," märkis Rikberg.

"Eesolev nädalavahetus saab raske olema, sest nii füüsiliselt kui ka vaimselt on kõik mängijad üsna tühjad. Nädalavahetusel on meil Balti liigas rasked mängud ees, aga õnneks need ei ole nii määravad mängud. Isegi kui seal soperdame või komistame, siis pole hullu sellest. Tähtis mäng on meil karikavõistluste poolfinaalis Pärnuga ja loodetavasti edu korral 22. detsembril karikafinaalis. Küll kehad taastuvad ja vaim terveks saab," ütles Rikberg.