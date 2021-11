Soo Kaasani Zenitist: tähtsatel hetkedel oli neil rahulik ja kindel mäng

"Tänane [kolmapäevane - toim.] mäng pigem pakub rahulolu. Nagu peatreener ütles, siis süües kasvab isu. Kui on üldse millestki kahju, siis on see eilne [teisipäevane - toim.] neljas geim. Seal oli seis 23:23, sellest on kahju," ütles Tartu Bigbanki temporündaja Kevin Soo.

"Arvan, et Zenitil oli kvaliteeti igas elemendis. Alustades lihtsate pallide mängimisest, nad ei soperda nendega. Samuti tähtsatel hetkedel oli neil rahulik ja kindel mäng," ütles Soo Zeniti taseme kohta.

Soo jääb eurohooajaga kokkuvõttes rahule. "Tartuga mängisime eurosarjas viimati tükk aega tagasi. Saime vähemalt ühe võidu kätte ja arvan, et sponsorid ja võrkpallifännid said mängudest positiivse emotsiooni," lisas Soo.